19 января 2021, 12:47
В Китае выявили новый очаг распространения коронавирусной инфекции
На северо-востоке Китая возник новый очаг распространения коронавирусной инфекции. Ранее КНР считалась единственной страной, которая благодаря жестким карантинным мерам смогла избежать второй волны коронавируса
На северо-востоке Китая возник новый очаг распространения коронавирусной инфекции. Ранее КНР считалась единственной страной, которая благодаря жестким карантинным мерам смогла избежать второй волны коронавируса.
Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что за минувшие сутки в Китае было зафиксировано 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 43 случая было выявлено в северо-восточной провинции Цзилинь, которая и стала новым очагом распространения заболевания.
Еще 35 случаев заражения выявлено в провинции Хубэй, которая стала наиболее пострадавшим от первой волны коронавируса регионом.
В связи с ростом заболеваемости власти Китая возобновили строительство временных больниц для ковидных пациентов.