Соратник Алексея Навального попросил Запад ввести санкции против Усманова, Шувалова, Костина и других VIP-россиян
Бывший исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» (организация включена Минюстом в реестр «иностранных агентов») Владимир Ашурков опубликовал список высокопоставленных россиян, против которых западные страны должны ввести персональные санкции
Бывший исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» (организация включена Минюстом в реестр «иностранных агентов») Владимир Ашурков опубликовал список высокопоставленных россиян, против которых западные страны должны ввести персональные санкции.
В своем аккаунте в Facebook Ашурков отметил, что «санкционный список» из восьми человек он обсуждал с Алексеем Навальным незадолго до его отъезда из Берлина. В этот список попали миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, зампред правления ВТБ и сын директора ФСБ России Денис Бортников, президент госбанка ВТБ Андрей Костин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр АПК и сын Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев.
Оппозиционеры считают, что всем этим людям необходимо запретить въезд в США и страны Европы, а их заграничные активы нужно заблокировать.
«Я призываю западные правительства ознакомиться с этим списком и дать знать, что они наложат санкции на этих людей, если Алексея немедленно не отпустят», - заявил Владимир Ашурков.