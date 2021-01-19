«Росатом» заказал две фигуры Берии для павильона энергии на ВДНХ
Государственная корпорация «Росатом» установит две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на портал госзакупок
Государственная корпорация «Росатом» установит две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на портал госзакупок.
В тендерной документации указана смета на создание экспозиции, включающей в себя два «высокореалистичных манекена» наркома Берии и костюмы для них.
В «Росатоме» закупку объяснили тем, что Лаврентий Павлович Берия возглавлял «Атомный проект СССР», а благодаря его организаторским способностям СССР «удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие»
Фигуры главы НКВД планируют установить в экспозиционной зоне, посвященной советскому атомному проекту. «Росатом» заплатит поставщику - ООО «Атомэкспо» - 1,28 млрд рублей. Контракт с этой компании был заключен как с единственным поставщиком.
Манекены должны иметь «вандалостойкое стеклопластиковое туловище», силиконовую голову, натуральные волосы и «акриловые глазные яблоки индивидуального изготовления». В техзадании отмечается, что фигуры Берии играют «важную роль в создании соответствующей атмосферы экспозиционного пространства».
«Росатом» также заказал манекены академиков Игоря Курчатова, Юлия Харитона и Виталия Хлопина, а также генерал-лейтенанта госбезопасности Авраамия Завенягина, генерал-лейтенанта НКВД Павла Судоплатова. Общие расходы на изготовление фигур составляют 27,6 млн рублей.