Алексея Навального разместили в камере карантинного отделения СИЗО «Матросская тишина»
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) навестили в СИЗО «Матросская тишина» Алексея Навального, который был арестован на 30 суток после возвращения из Германии
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) навестили в СИЗО «Матросская тишина» Алексея Навального, который был арестован на 30 суток после возвращения из Германии.
Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что пока политика разместили одного в трехместной камере карантинного отделения в связи с тем, что прибыл из-за границы, а теста на коронавирус у него нет.
Мельников сообщил, что в камере Навального есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода. Политику выдали необходимые постельные принадлежности, посуду и гигиенический набор. Сам оппозиционер сообщил правозащитникам, что никакого давления в СИЗО на него не оказывается, и поблагодарил своих сторонников за поддержку.
Между тем, член ОНК Марина Литвинович охарактеризовала СИЗО «Матросская тишина», как «очень строгое, в котором контролируется каждый шаг, каждое движение заключенного». Кроме того, в этом СИЗО есть проблемы с оказанием медицинской помощи арестантам. «Находящийся там человек становится фактической «собственностью» руководства учреждения», - отметила правозащитница.