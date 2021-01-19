19 января 2021, 11:33
Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о снижении заболеваемости в России
В России, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, продолжает снижаться общая заболеваемость коронавирусом. По данным на утро 19 января в стране было выявлено 21 734 новых случаев заражения
В России, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, продолжает снижаться общая заболеваемость коронавирусом. По данным на утро 19 января в стране было выявлено 21 734 новых случаев заражения.
При этом уровень смертности от коронавирусной инфекции ниже не становится. За последние сутки от осложнений скончались 586 человек. С начала пандемии умерли уже 66 623 человека.
В Москве за прошедшие сутки выявили 3 115 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 3 281, в Московской области – 1 072, в Нижегородской области – 471, в Свердловской области – 378, в Ростовской области – 392, в Воронежской области – 391, в Красноярском крае – 322.