Самарского полицейского заподозрили в «сливе» журналистам данных о перелетах сотрудников ФСБ
Старшего лейтенанта полиции из Самары Кирилла Чупрова заподозрили в «сливе» журналистам и сотрудникам ФБК информации о перелетах сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании об отравлении Алексея Навального
Старшего лейтенанта полиции из Самары Кирилла Чупрова заподозрили в «сливе» журналистам и сотрудникам ФБК информации о перелетах сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании об отравлении Алексея Навального.
Самарский полицейский якобы предоставил постороннему лицу сведения из базы данных «Розыск магистраль». На Чупрова спецслужбы вышли, проанализировав запросы, которые поступали в базу, сообщает РБК.
В отношении сотрудника МВД уже возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Кирилл Чупров в рамках дела был переведен под домашний арест.
Источник РБК сообщил, что в Самару перед задержанием Чупрова приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата.
что в расследовании The Insider, Bellingcat и CNN говорится о причастности сотрудников ФСБ России к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок». Журналисты назвали имена восьмерых силовиков, которые около 4 лет летали по стране за оппозиционером.
21 декабря Алексей Навальный выложил запись телефонного разговора с одним из фигурантов расследования – сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, в котором тот рассказал некоторые детали отравления и «зачистке» следов. Оппозиционер в этой беседе представился помощником Николая Патрушева.
Примечательно, что в Кремле после выхода этого расследования заявили, что данные о перелетах и звонках сотрудников ФСБ слили журналистам сотрудники ЦРУ, хотя оппозиция сразу заявила, что такими сведениями торгуют российские силовики. Теперь же выяснилось, что утечка данных произошла в самарской полиции.