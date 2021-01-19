Московские власти усилили меры по выявлению «британского штамма» коронавируса
По данным Telegram-канала Mash, столичные медики в соответствии с распоряжением властей обязаны уточнять более детальную информацию у прилетевших из Великобритании и Северной Ирландии пациентов
Департамент здравоохранения Москвы усилили меры по выявлению «британского штамма» коронавирусный инфекции.
По данным Telegram-канала Mash, столичные медики в соответствии с распоряжением властей обязаны уточнять более детальную информацию у прилетевших из Великобритании и Северной Ирландии пациентов. Так, медики должны указывать в карте конкретное место пребывания за границей пациентов и их родственников.
Сотрудников «скорой помощи» обязали указывать в карте вызова номер рейса, которым в Россию прибыл пациент, место в самолете, данные о летевших вместе с ним пассажирах и симптомы заболевания.
В свою очередь биолог Анча Баранова спрогнозировала, что к марту «британский штамм» COVID-19 может стать самым распространенным в России, так как для заражения им хватит и пяти минут общения с носителем инфекции.