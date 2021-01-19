19 января 2021, 10:44
Медикам за работу с коронавирусными пациентами пообещали досрочный выход на пенсию
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко сообщила, что сейчас один месяц работы с коронавирусными пациентами приравнивается к трем месяцам обычной работы
Фото: ru24.net
Российские медики, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, получат право на досрочный выход на пенсию.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко сообщила НСН, что сейчас один месяц работы с коронавирусными пациентами приравнивается к трем месяцам обычной работы. Таким образом, возможность выхода на пенсию медиков будет пересчитана.
Сенатор также сообщила, что врачам и медицинскому персоналу за работу с ковидными больными также полагается льгота на покупку машины стоимостью до 1,5 млн рублей.