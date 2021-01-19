Гособвинение запросило для рядового Рамиля Шамсутдинова 25 лет колонии
Представитель гособвинения попросил суд приговорить к 25 годам лишения свободы рядового Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в войсковой части в Забайкалье
Представитель гособвинения попросил суд приговорить к 25 годам лишения свободы рядового Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в войсковой части в Забайкалье. Напомним, что в результате происшествия погибли 8 человек.
«Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным. Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы», — заявил прокурор, слова которого приводит ТАСС.
Ранее дело Шамсутдинова рассмотрел суд присяжных, который признал солдата виновным, но заслуживающим снисхождения.
Инцидент в забайкальской войсковой части произошел в октябре 2019 года. Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу из автомата АК-47 по сослуживцам и офицерам. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения.
На допросе рядовой объяснил свой поступок издевательствами со стороны старослужащих.