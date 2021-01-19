В результате схода лавины в КЧР погиб президент федерации горнолыжного спорта «Домбай»
Власти Карачаево-Черкесии сообщили о гибели президента федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов в результате схода снежной лавины на трассу на горе Мусса-Ачитара
Власти Карачаево-Черкесии сообщили о гибели президента федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов в результате схода снежной лавины на трассу на горе Мусса-Ачитара. Сын спортивного функционера подтвердил данную информацию.
«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]», - заявил Шамиль Маршанкулов, слова которого приводит ТАСС.
Сын погибшего рассказал также, что его отец «попал в самый пик» во время схода лавины.
В ГУ МЧС по республике сообщили, что на сегодняшний день известно об одном погибшем и шести пострадавших. Судьба еще двух человек остается неизвестной.
Начальник противолавинной службы Хизир Чочаев сообщил РБК, что специалисты вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Однако от ее сейсмической волны сошла лавина из другого очага, которая вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника.
Ранее сообщалось, что лавина сошла на учебную трассу, вагончики с прокатом оборудования и кафе.