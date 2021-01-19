19 января 2021, 07:55
Минтранс опроверг информацию о проверке бортпроводниц «Победы» из-за селфи с Навальным
Глава Минтранса России Виталий Савельев опроверг информацию о проведении служебной проверки в отношении бортпроводниц авиакомпании «Победа», которые сфотографировались с Алексеем Навальным на рейсе из Берлина
Глава Минтранса России Виталий Савельев опроверг информацию о проведении служебной проверки в отношении бортпроводниц авиакомпании «Победа», которые сфотографировались с Алексеем Навальным на рейсе из Берлина. Эта фотография ранее была опубликована в СМИ и соцсетях.
В пресс-службе Минтранса информацию о проведении проверки в отношении бортпроводниц назвали фейком. «У министра транспорта нет полномочий давать поручение о служебной проверке в коммерческой структуре», — заявили в ведомстве.
Ранее Telegram-канал «Brief Незыгарь» без указания источника сообщил, что глава Минтранса Савельев поручил провести служебное расследование по факту публикации «селфи» оппозиционера Алексея Навального с бортпроводницами после посадки рейса Берлин - Москва.