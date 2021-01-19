В РПЦ назвали крещенские купания «маргинальной» традицией
Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что верующим не нужно участвовать в ритуале с окунанием в прорубь
В Русской православной церкви (РПЦ) назвали крещенские купания «маргинальной» традицией.
Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что верующим не нужно участвовать в ритуале с окунанием в прорубь.
Вместо участия в различных ритуалах Макарий посоветовал прихожанам «сконцентрироваться на аспектах христианской веры и не падать в суеверия».
«Купание — это, в общем, обычай маргинальный. Купайся — не купайся, если ты веришь в Бога, значит, будь христианином — молись ему, ходи в храм, насколько возможно в условиях эпидемии, читай Евангелие, будь христианином в главных направлениях», — заявил представитель РПЦ.
При этом желание искупаться в проруби в Крещение Макарий назвал суеверием.
Ранее в РПЦ рекомендовали верующим отказаться в этом году от купания в проруби в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее, власти не стали официально отменять традиционные крещенские купания.