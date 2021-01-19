По делу о массовом отравлении жителей Буйнакска задержали начальника городского водоканала
В дагестанском Буйнакске и.о. руководителя предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова задержали по делу о массовом отравлении жителей города. По версии следствия, причиной вспышки кишечных заболеваний стала загрязненная вода
В дагестанском Буйнакске и.о. руководителя предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова задержали по делу о массовом отравлении жителей города. По версии следствия, причиной вспышки кишечных заболеваний стала загрязненная вода.
В Следственном комитете по Дагестану сообщили, что с 9 по 17 января 2021 года в медицинские учреждения Буйнакска с признаками пищевого отравления обратились более 300 человек, из которых 246 пострадавших – это дети в возрасте от 1 года до 16 лет. По данным на 18 января, в больницах остаются 50 пациентов.
Согласно материалам следствия, Абдулвагаб Шарипов с 8 октября 2020 года выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям Буйнакска, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Это в итоге привело к массовому отравлению взрослых и детей.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что из-за ненадлежащего состояния сетей и многочисленных врезок в дома жителей Буйнакска поступала загрязненная вода.