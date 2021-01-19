19 января 2021, 03:13
Владимир Путин после встречи с Михаилом Фрадковым повысил его сына до первого замглавы Управделами президента
Владимир Путин подписал указ о назначении сына бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова Павла первым заместителем главы Управления делами президента. Руководителем этого ведомства является Александр Колпаков
Владимир Путин подписал указ о назначении сына бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова Павла первым заместителем главы Управления делами президента. Руководителем этого ведомства является Александр Колпаков.
C 2015 года Павел Фрадков занимал должность одного из трех замов главы Управделами президента.
Примечательно, что повышение сына бывшего премьера и бывшего главы Службы внешней разведки состоялось сразу после переговоров Владимира Путина и Михаила Фрадкова. Последний сейчас работает директором Российского института стратегических исследований.
Отметим, что старший сын Михаила Фрадкова Петр занимает должность председателя Промсвязьбанка, которым ранее владели братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Сейчас банкиры находятся в розыске.