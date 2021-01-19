Еврокомиссия начала расследование в отношении «Северстали» из-за демпинга
Расследование Еврокомиссии касается поставок горячекатаного проката «Северстали» в страны ЕС в 2020 году. Комиссия установила, что российская компания увеличила экспорт стали в Евросоюз
Европейская комиссия начала расследование в отношении компании «Северсталь» Алексея Мордашова из-за поставки своей продукции по заниженным ценам.
Расследование Еврокомиссии касается поставок горячекатаного проката «Северстали» в страны ЕС в 2020 году. Комиссия установила, что российская компания увеличила экспорт стали в Евросоюз, а европейские металлурги утверждают, что на российском рынке у «Северстали» цены выше экспортных и демпинговая маржа существенно выше уровня 5,3%, который установило расследование Еврокомиссии в 2017 году.
При этом в европейских странах цены на горячекатаный прокат выше, чем в России. Так, индекс цен на горячекатаный прокат в Европе 15 января достигал 716 евро (869,9 долларов) за тонну. Экспортные котировки цен на эту продукцию из России составляли 723 долларов за тонну, в то время как розничные цены в Москве – только 684 долларов за тонну.
В «Северстали» заявили РБК, что компания поставляет свою продукцию в ЕС «в полном соответствии с международным законодательством и в рамках установленных квот». Компания намерена доказать, что не допускает демпинга при поставках в страны Евросоюза.
В «Северстали» также заявили, что сейчас на европейском рынке наблюдается «взрывной рост» цен и одновременно с этим дефицит горячекатаного проката. Таким образом, в результате ужесточения мер пострадают в первую очередь европейские потребители стали.