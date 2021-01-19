Суд отложил заседание по вопросу замены условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный
Симоновский райсуд Москвы перенес заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный с 29 января на 2 февраля. Об этом «МБХ медиа» сообщила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова
Симоновский райсуд Москвы перенес заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный с 29 января на 2 февраля. Об этом «МБХ медиа» сообщила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.
Защитница также рассказала, что обжалует решение Химкинского горсуда об аресте политика на 30 суток, поскольку оно было принято с нарушением закона.
«Не было постановления о назначении судебного заседания и мотивировки, почему оно было проведено в отделе полиции. Абсолютно очевидны нарушения, у суда не было полномочий рассматривать дело в закрытом режиме, все ходатайства были отклонены судом практически без мотива», – заявила Ольга Михайлова.
Напомним, что ФСИН просит суд заменить условный срок Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше» из-за того, что он уклонялся от посещения уголовно-исправительной комиссии. Политик при этом уведомил ведомство о том, что находится на лечении и реабилитации в Германии после отравления «Новичком». В Берлин Навальный был транспортирован в состоянии комы. Однако во ФСИН не сочли данное обстоятельство уважительной причиной для уклонения от исполнения своих обязанностей по условному осуждению.
Примечательно, что в 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор братьям Навальным по делу «Ив Роше» «произвольным и необоснованным». В 2019 году во Франции было начато расследование против компании «Ив Роше» на основании жалобы Алексея Навального, который обвинил руководство фирмы в участии в фабрикации уголовного дела против него.