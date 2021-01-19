19 января 2021, 01:39
Частный самолет российского бизнесмена подал сигнал бедствия после вылета из Краснодара
Частный самолет Gulfstream G560ER, выполнявший рейс из Краснодара в Дубай (ОАЭ), подал сигнал бедствия сразу после вылета и запросил посадку. Лайнер принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому, а на борту находилась его супруга
Частный самолет Gulfstream G560ER, выполнявший рейс из Краснодара в Дубай (ОАЭ), подал сигнал бедствия сразу после вылета и запросил посадку.
Telegram-канал Aviaincidents со ссылкой на данные портала FlightRadar24 сообщает, что бизнес-джет вернулся в аэропорт вылета из-за отказа системы управления.
Baza сообщает, что этот самолет принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому, а на борту находилась его супруга.
Посадка бизнес-джета прошла благополучно. Сейчас воздушное судно проверяют технические специалисты.