Алексей Навальный призвал своих сторонников «выходить на улицу за свое будущее»
Алексей Навальный, который после возвращения из Берлина был арестован на 30 суток, призвал своих сторонников выходить на улицу. Политик призвал россиян выходить на митинги не за него, а «за себя и за свое будущее»
Алексей Навальный, который после возвращения из Берлина был арестован на 30 суток, призвал своих сторонников выходить на улицу. Политик призвал россиян выходить на митинги не за него, а «за себя и за свое будущее».
«Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что эта та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь - выходите на улицы», - заявил оппозиционер в своем видеообращении.
Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков в свою очередь сообщил, что штабы уже начали подготовку «к большим митингам по всей стране 23 января» с требованием освободить политика.