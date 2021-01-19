В Ленобласти солдаты-срочники пожаловались на принуждение к вакцинации от COVID-19
В «Комитете солдатских матерей России» сообщили, что военное начальство напомнило солдатам о принятой присяге и потребовало выполнить приказ – сделать прививку от COVID-19
В Ленинградской области служащие военной части №72152 пожаловались родственникам на принудительную вакцинацию от коронавирусной инфекции.
В паблике «Комитет солдатских матерей России» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что военное начальство напомнило солдатам о принятой присяге и потребовало выполнить приказ – сделать прививку от COVID-19.
Матери срочников также сообщают, что после вакцинации за состоянием молодых людей «никто не следит».
В группе организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» сообщается, что конкретно по ситуации в части №72152 к ним с жалобами не обращались, однако им известно о похожих случаях, когда рядовых заставляли подписывать согласие на вакцинацию или, напротив, не давали оформить отказ, пишет Znak.com.
Напомним, что российские власти неоднократно заверяли, что вакцинация от коронавируса является добровольной.