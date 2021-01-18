Специальный выездной суд арестовал Алексея Навального на 30 суток
Суд над Алексеем Навальным, который был задержан сразу после прилета из Берлина прямо на паспортном контроле, проходил в здании 2-го отдела полиции Химок. Защита политика узнала о судебном заседании за одну минуту до его начала
Химкинский горсуд арестовал Алексея Навального на 30 суток по ходатайству МВД России. Вердикт судьи огласил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.
Суд над Алексеем Навальным, который был задержан сразу после прилета из Берлина прямо на паспортном контроле, проходил в здании 2-го отдела полиции Химок. Защита политика узнала о судебном заседании за одну минуту до его начала, а из журналистов на нем присутствовали только представители прокремлевских «России 1» и Life.
В МВД в ответ на критику заявили, что «доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности». Само выездное заседание власти объяснили отсутствием у Навального отрицательного теста на коронавирус.
Адвокаты оппозиционера в свою очередь заявили, что Конституция запрещает создание чрезвычайных судов, как в случае Навального, а УПК обязывает власти уведомить о месте и времени проведения судебного заседания не менее чем за пять суток до его начала.
Сам Алексей Навальный сегодняшнее судебное заседание назвал «насмешкой над правосудием». В Кремле ситуацию вокруг оппозиционного лидера пока не прокомментировали. Более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на сегодня отменил традиционный ежедневный брифинг с журналистами.