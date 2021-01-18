ФБР расследует дело о попытке передать российской разведке украденный ноутбук спикера Палаты представителей
В США сотрудники ФБР расследуют попытку продать украденный у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси ноутбук предстаивтелям российской разведки. В краже ноутбука подозревают одну из участниц штурма Капитолия
В США сотрудники ФБР расследуют попытку продать украденный у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси ноутбук предстаивтелям российской разведки. В краже ноутбука подозревают одну из участниц штурма Капитолия.
Силовики считают, что сторонница президента Дональда Трампа во время штурма Капитолия украла ноутбук или жесткий диск из офиса спикера Нэнси Пелоси, а затем пыталась продать его российским спецслужбам.
Издание Politico сообщает, что подозреваемой по делу проходит жительница Пенсильвании Райли Джун Уильямс. Сейчас она находится в бегах.
Один из свидетелей заявил, что женщина намеревалась «отправить компьютер другу в России, который бы продал устройство службе внешней разведки РФ». Передача ноутбука в итоге не состоялась, поэтому Уилльямс могла уничтожить ноутбук.