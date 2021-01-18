На горнолыжном курорте Домбай снежная лавина сошла на трассу и вагончики с прокатом
На популярном горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии в районе горы Мусса-Ачитара сошла снежная лавина. По данным регионального управления МЧС, лавина накрыла два вагончика с прокатом лыжи сноубордов, а также кафе
На популярном горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии в районе горы Мусса-Ачитара сошла снежная лавина. По данным регионального управления МЧС, лавина накрыла два вагончика с прокатом лыжи сноубордов, а также кафе.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека. Всего в момент схода лавины на трассе находилось около 12 человек. Информация о пострадавших уточняется.
Telegram-канал «112» сообщает, что под снегом могут находиться десять человек, в том числе дети.
На место происшествия выехали начальник ГУ МЧС России по КЧР Александр Голоколенко, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР и местного пожарно-спасательного гарнизона.
Снежная лавина также сошла на горе Чегет в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Сход лавины вызвал лыжник из Московской области, который решил прокатиться вне трассы.
Тело туриста без признаков жизни обнаружили спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса «Чегет».