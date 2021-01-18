Саратовский суд отказался арестовывать прокурора, обвиняемого в крупных взятках
Ленинский райсуд Саратова отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, который обвиняется в крупных взятках
Ленинский райсуд Саратова отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, который обвиняется в крупных взятках.
Адвокат Андрей Морозов сообщил «Интерфаксу», что задержанного Андрея Пригарова отпустили из-под стражи в зале суда. Перед этим прокурор провел трое суток в изоляторе временного содержания.
Андрей Пригаров проходит обвиняемым по двум делам о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Следственный комитет обвиняет прокурора в получении взяток в размере 18 млн и 15 млн рублей.
Согласно материалам следствия, за взятку прокурор Кировского района пообещал оказать содействие строительным компаниям в получении разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.