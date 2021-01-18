Жители регионов Дальнего Востока и Сибири проводят одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального
Жители регионов Дальнего Востока и Сибири вышли на одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которому сейчас избирают меру пресечения в ходе выездного заседания суда в отделе полиции подмосковных Химок
Жители регионов Дальнего Востока и Сибири вышли на одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которому сейчас избирают меру пресечения в ходе выездного заседания суда в отделе полиции подмосковных Химок.
Одиночные пикеты проходят в Хабаровске, Владивостоке, Тюмени, Иркутске, Томске и других городах.
Сотрудники полиции пока не мешают людям проводить акции протеста. Только в Иркутске силовики задержали сотрудника регионального штаба Захара Сарапулова «для выяснения личности». Позже его отпустили без составления протокола.
Напомним, что Алексей Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» сразу после прилета из Берлина, где он лечился и восстанавливался после отравления «Новичком». В настоящее время в отделе полиции Химок проходит выездной суд по избранию оппозиционеру меры пресечения.