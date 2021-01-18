В Госдуме одобрили идею исполнять на Олимпиадах «Катюшу» вместо гимна России
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин поддержал предложение исполнять на Олимпийских играх песню военных лет «Катюша» вместо российского гимна
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин поддержал предложение исполнять на Олимпийских играх песню военных лет «Катюша» вместо российского гимна, который оказался под запретом из-за дисквалификации нашей сборной.
«Мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном страны. Не случайно в годы войны новейшее зенитное оружие, наводившее ужас на врага, бойцы назвали «Катюшей». Не случайно, встречая русских во всем мире, хозяева приветствуют их легендарной «Катюшей». Для нас это песня победы, верности своему долгу. Уверен, что на Олимпийских играх «Катюша» не раз прозвучит в честь наших славных спортсменов», - заявил депутат, слова которого приводит «Р-Спорт».
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) также поддержала идею исполнять «Катюшу» вместо гимна страны во время награждения спортсменов.
Напомним, что в связи с дисквалификацией России из-за нарушения антидопинговых правил нашим спортсменам разрешено выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом