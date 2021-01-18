Аспиранта МГУ Азата Мифтахова приговорили к 6 годам по делу о поджоге офиса «Единой России»
Головинский райсуд Москвы признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова виновным в поджоге офиса партии «Единая Россия» и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Молодой человек своей вины не признал
Головинский райсуд Москвы признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова виновным в поджоге офиса партии «Единая Россия» и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Молодой человек своей вины не признал.
Суд признал Азата Мифтахова виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Гособвинение просило приговорить математика к 6 годам лишения свободы, а суд это требование удовлетворил.
Обвинение против аспиранта построено на показаниях засекреченного свидетеля, который якобы видел момент поджога, поскольку находился недалеко от места происшествия. Сейчас этого свидетеля уже нет в живых, поэтому перепроверить его показания не представляется возможным.
Кроме того, два других фигуранта дела Андрей Ейкин и Елена Горбан, которые признали свою вину, в суде отрицали участие Азата Мифтахова в поджоге офиса «Единой России», а третий обвиняемый Алексей Кобаидзе не опознал математика на очной ставке. Тем не менее, суд счет вину Мифтахова доказанной.
Поддержать Азата Мифтахова к зданию Головинского суды пришли десятки неравнодушных людей. Полиция задержала трех человек.