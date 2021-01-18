Алексей Навальный назвал судебный процесс над ним «насмешкой над правосудием»
Алексей Навальный назвал «насмешкой над правосудием» проведение выездного заседания суда об избрании ему меры пресечения в отделе химкинской полиции. О том, что «заседание суда» состоится в отделении защитники политика узнали за минуту до его начала
Алексей Навальный назвал «насмешкой над правосудием» проведение выездного заседания суда об избрании ему меры пресечения в отделе химкинской полиции. О том, что «заседание суда» состоится в отделении защитники политика узнали за минуту до его начала.
Я не понимаю, что происходит. Меня минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами, я пришел сюда, а тут заседание суда, какие-то люди снимают меня на камеру, какие-то люди сидят в зале суда. Здесь рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, почему никого не уведомили, почему не дали повестки?», - заявил перед началом «заседания суда» Алексей Навальный.
Оппозиционер заявил, что видел много насмешек над правосудием, но в данной ситуации власти просто «демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс». Происходящее Навальный назвал беззаконием в наивысшей степени.
Политик также потребовал допустить «настоящих» журналистов на заседание, которые сейчас стоят на морозе. Он отметил, что судья сама заявила о гласности и открытости заседания, но на него пустили только сотрудников прокремлевских СМИ - «России 1» и «Life».
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади в свою очередь заявил, что для Алексея Навального фактически созвали чрезвычайный суд-трибунал в ОВД, что запрещено Конституцией РФ.