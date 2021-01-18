Западные страны потребовали освободить Навального, а власти устроили над оппозиционером «экспресс-суд»
Главы министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали российские освободить оппозиционера Алексея Навального, который был задержан прямо на паспортном контроле аэропорта «Шереметьево» после прилета из Берлина
Главы министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали российские освободить оппозиционера Алексея Навального, который был задержан прямо на паспортном контроле аэропорта «Шереметьево» после прилета из Берлина.
Европейские министры также призвали Евросоюз ввести новые санкции против российских властей, если он не освободят оппозиционера. «Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», - говорится в совместном заявлении прибалтийских чиновников.
На данный момент немедленного освобождения Алексея Навального потребовали власти 12 иностранных государств. Это США, Германия, Франция, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша и Словакия.
Напомним, что российские власти объясняют задержание Алексея Навального тем, что с конца декабря 2020 года он находится в розыске за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше», который истек 30 декабря прошлого года.
Представитель ФСИН заявил, что Навальный будет находиться под стражей до вынесения судом решения по вопросу замены политику условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.
Между тем, соратники Алексея Навального сообщают, что власти отказались везти оппозиционера в суд. Вместо этого они решили организовать «экспресс-суд» прямо в отделении полиции подмосковных Химок.
«Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею. Ровно сейчас — в 12:30 — они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же ПРЯМО В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ приедет судья и состоится "суд" над Навальным. Выездной закрытый суд в отделе полиции - это, кажется, предпоследняя остановка перед особыми тройками», - прокомментировал действия правоохранительных органов оппозиционер Леонид Волков.