Экс-глава «ВСМПО-Ависма» после возбуждения против него дела отказался от своей доли в корпорации
Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин отказался от прав на 6,53% акций компании примерно стоимостью 2 млрд рублей. Теперь его доля перешла к основному акционеру титановой корпорации Михаилу Шелкову
Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин отказался от прав на 6,53% акций компании примерно стоимостью 2 млрд рублей. Теперь его доля перешла к основному акционеру титановой корпорации Михаилу Шелкову. Отметим, что г-н Воеводин отказался от своей доли после того, как его обвинили в хищении активов компании.
О том, что Михаил Воеводин передал свою долю Михаилу Шелкову, сообщает РБК со ссылкой на источники в корпорации. В пресс-службе «ВСМПО-Ависма» и представитель г-на Шелкова отказались комментировать данную сделку.
Михаил Воеводин возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009 года. В апреле 2020 года совет директоров компании продлил с ним контракт до 2023 года, однако через месяц г-н Воеводин неожиданно ушел в отставку.
В августе того же года стало известно о возбуждении в отношении экс-главы «ВСМПО-Ависма» уголовного дела по факту хищения активов корпорации. Одновременно с этим руководство компании подало иск к Воеводину на 4,073 млрд рублей в связи с заключением в 2017-2019 гг. «неразумной» сделки по продаже ферротитана и титановой стружки структурам швейцарской Interlink по заниженным ценам.
В конце 2020 года «ВСМПО-Ависма» снизила размер материальных претензий к Михаилу Воеводину в два раза - до 1,696 млрд рублей.