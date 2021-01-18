Адвокаты Алексея Навального с воскресенья не могут добиться встречи со своим подзащитным
Соратники Алексея Навального, который был задержан сразу после возвращения из Берлина, сообщили об отказе полицейских пустить к политику его адвокатов
Соратники Алексея Навального, который был задержан сразу после возвращения из Берлина, сообщили об отказе полицейских пустить к политику его адвокатов.
Предположительно, Алексея Навальный сейчас находится во 2-м отделе полиции в подмосковных Химках, куда его оставили из аэропорта «Шереметьево». Адвокаты оппозиционера Ольга Михайлова и Вадим Кобзев с вечера воскресенья не могут добиться встречи со своим подзащитным.
Полицейские также не пускают к оппозиционеру членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и депутата Мосгордумы Евгения Ступина.
Позже пресс-секретарь Навального Кира Яршым сообщила, что адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева пустили в УВД, «но к Алексею их все равно не пускают».
Между тем, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов предположил, что Алексея Навального уже могли увезти из Химок, поэтому к нему никого не пускают.
«Мы допускаем, что Навального в Химках и нет. Его там лично никто не видел. Об этом говорят какие-то внешние признаки и косвенно подтверждает полиция, но с каких пор мы ей должны доверять то», - написал в Twitter Иван Жданов.