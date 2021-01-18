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Общество
«Мы сидим, а денежки идут»
18 января 2021, 12:25

Жители Уфы устроили стихийный митинг около здания администрации из-за повышения цен на ЖКХ

Один из организаторов движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин сообщает в Facebook, что граждане требуют встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. Люди около Дома республики кричат «Хабиров, выходи!»

Жители Уфы устроили стихийный митинг около здания администрации из-за повышения цен на ЖКХ

В Уфе несколько десятков возмущенных граждан пришла в Дом республики с требованием решить проблему платежей за отопление.

Один из организаторов движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин сообщает в Facebook, что граждане требуют встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. Люди около Дома республики кричат «Хабиров, выходи!»

Глава Башкирии пока к протестующим не вышел. Вместо него это сделали замглавы администрации региона Урал Кильсенбаев и министр ЖКХ Борис Беляев. Последнего граждане обвинили в том, что после новогодних праздников они получили огромные счета за «коммуналку».

В пресс-службе Радия Хабирова пока не прокомментировали стихийный митинг возле здания администрации.

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