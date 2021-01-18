18 января 2021, 12:25
Жители Уфы устроили стихийный митинг около здания администрации из-за повышения цен на ЖКХ
Один из организаторов движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин сообщает в Facebook, что граждане требуют встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. Люди около Дома республики кричат «Хабиров, выходи!»
В Уфе несколько десятков возмущенных граждан пришла в Дом республики с требованием решить проблему платежей за отопление.
Один из организаторов движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин сообщает в Facebook, что граждане требуют встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. Люди около Дома республики кричат «Хабиров, выходи!»
Глава Башкирии пока к протестующим не вышел. Вместо него это сделали замглавы администрации региона Урал Кильсенбаев и министр ЖКХ Борис Беляев. Последнего граждане обвинили в том, что после новогодних праздников они получили огромные счета за «коммуналку».
В пресс-службе Радия Хабирова пока не прокомментировали стихийный митинг возле здания администрации.