От компании Apple через суд потребовали удалить приложение Telegram из App Store
Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web обратилась в суд с иском против корпорации Apple. Истец требует удалить приложение мессенджера Telegram из магазина App Store
Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web обратилась в суд с иском против корпорации Apple. Истец требует удалить приложение мессенджера Telegram из магазина App Store.
Издание The Washington Post сообщает, что иск подан от имени Coalition for a Safer Web и ее президента Марка Гинсберга. В заявлении утверждается, что в Telegram распространяется антисемитский, расистский и неонацистский контент, а это является нарушением правил App Store для приложений.
Кроме того, как утверждают истцы, администрация Telegram не пресекла экстремистские высказывания пользователей после штурма Капитолия сторонниками уходящего президента США Дональда Трампа.
Coalition for a Safer Web также намерена требовать удаления приложения Telegram из магазина корпорации Google.