Глава Дептранса Москвы анонсировал запуск технологии Face Pay для оплаты проезда в метро
Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил о запуске в кассах столичного метрополитена оплаты проезда с помощью Face Pay, основанной на технологии распознавания лиц
Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил о запуске в кассах столичного метрополитена оплаты проезда с помощью Face Pay, основанной на технологии распознавания лиц.
Глава департамента рассказал агентству ТАСС, что оплата по лицу пассажира будет запущена в метро уже в этом году. В ходе тестирования системы было совершено около 2 тысяч успешных проходов через турникеры.
Максим Ликсутов заверил, что оплата проезда в метро по Face Pay будет альтернативным, а не обязательным способом оплаты.
«Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Уже в этом году появится виртуальная «Тройка» для приложений-кошельков смартфонов (мы станем одними из первых в мире). Этот сервис уже тестируется для Android», - рассказал г-н Ликсутов и добавил, что в будущем жители и гости столицы смогут оплачивать проезд любым носителем с RFID-чипом.