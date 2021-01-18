18 января 2021, 11:32
В России за сутки выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зарегистрировали 22 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 471 пациент с подтвержденным COVID-19 скончался от осложнений
Фото: Известия
В России за минувшие сутки зарегистрировали 22 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 471 пациент с подтвержденным COVID-19 скончался от осложнений.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в России новой инфекцией заразились 3 591 066 человек, из которых 66 037 пациентов скончались.
В Москве за сутки выявили 3 679 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 3 287, в Московской области – 1 381, в Нижегородской области – 479, в Свердловской области – 390, в Ростовской области – 393, в Воронежской области – 388, в Красноярском крае – 321. Эти регионы являются лидерами по суточному приросту заболевших.