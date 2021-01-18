Полиция в день возвращения Алексея Навального задержала 68 человек
Правоохранительные органы накануне возвращения Алексея Навального из Берлина, где он лечился и восстанавливался после отравления «Новичком», задержали 68 человек. Больше всего человек было задержано в аэропорту «Внуково»
Правоохранительные органы накануне возвращения Алексея Навального из Берлина, где он лечился и восстанавливался после отравления «Новичком», задержали 68 человек. Больше всего человек было задержано в аэропорту «Внуково», где изначально должен был сесть самолет с оппозиционером на борту (лайнер в итоге перенаправили в «Шереметьево»).
По данным портала «ОВД-Инфо», в Москве были задержаны 62 человека, остальные - в Санкт-Петербурге. В отношении трех человек была применена физическая сила, двум задержанным понадобилась медицинская помощь.
Еще одним задержанным стал непосредственно Алексей Навальный. Полицейские увели его с паспортного контроля, при этом штамп о пересечении границы ему не поставили. С вечера воскресенья политик находится в полиции Химок.