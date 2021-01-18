Башкирия первой среди регионов объявила о выдаче антиковидных паспортов
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что паспорт в виде QR-кода в мобильном приложении будет автоматически рассылаться жителям региона, которые переболели COVID-19 или сделали прививку
Башкирия первой из российских регионов введет антиковидные паспорта. Их получат местные жители, у которых есть антитела к коронавирусной инфекции.
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что антиковидный паспорт можно получить через портал государственных услуг с 18 января. Чиновник также добавил, что паспорт в виде QR-кода в мобильном приложении будет автоматически рассылаться жителям региона, которые переболели COVID-19 или сделали прививку, сообщает РИА Новости.
Обладателям антиковидных паспортов пообещали преференции в виде скидок в магазинах или снятия с них некоторых карантинных ограничений. Например, лица старше 65 лет с антителами освобождаются от необходимости соблюдать режим изоляции.
С помощью антиковидных паспортов и преференцию для их обладателей власти рассчитывают сделать вакцинацию против коронавируса более популярной.