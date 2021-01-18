Координатором «поклонников Бузовой» в аэропорту «Внуково» оказался активист «Антимайдана»
Координатором людей, которые накануне прилета Алексея Навального из Берлина приехали в аэропорт «Внуково» якобы для встречи певицы Ольги Бузовой, оказался активист движения «Антимайдан» Аркадий Гричишкин
Координатором людей, которые накануне прилета Алексея Навального из Берлина приехали в аэропорт «Внуково» якобы для встречи певицы Ольги Бузовой, оказался активист движения «Антимайдан» Аркадий Гричишкин.
«Открытые медиа» опубликовали фотографию человека в защитной медицинской маске с подписью «координатор “поклонников Бузовой” отозвал своих подопечных». Сервис Findclone опознал этого человека как Аркадия Гричишкина. В свою очередь «МБХ медиа» обратило внимание, что в аккаунтах Гричишкина в соцсетях есть фотографии, на которых он запечатлен в том же пальто, что и в аэропорту «Внуково» 17 января.
Аркадий Гричишкин называет себя активистом движения «Антимайдан» и волонтером организации «Боевое братство». В декабре 2016 года он вручил Алексею Навальному ватник с надписью «Леша вор».
Напомним, что самолет компании «Победа» из Берлина с Алексеем навальным на борту должен был совершить посадку во «Внуково». В связи с тем, что встретить оппозиционера было много желающих, администрация аэропорта запретила пускать «посторонних». В здание аэровокзала можно было зайти только при наличии билета. При этом в международной зоне аэропорта была замечена группа молодых людей, которые якобы встречали Ольгу Бузову, возвращающуюся из Петербурга. Журналисты сообщили, что «массовку» без проблем пускали в аэропорт, если они говорили, что идут встречать певицу.
Тем не менее, самолет с Алексеем Навальным в последний момент перенаправили в «Шереметьево», где оппозиционера задержали во время прохождения паспортного контроля.