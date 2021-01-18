18 января 2021, 08:26
США предрекли несколько «мрачных недель» из-за роста смертей от коронавируса
Новый руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски предсказала «более полмиллиона смертей» от коронавирусной инфекции к середине февраля
Фото: nevnov.ru
Новый руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски предсказала «более полмиллиона смертей» от коронавирусной инфекции к середине февраля.
В интервью CBS News г-жа Валенски сообщила, что ситуация с COVID-19 в США продолжит ухудшаться. По ее мнению, стране только еще предстоит столкнуться с последствиями новогодних праздников и поездок. Страну ожидают несколько «мрачных» недель, когда уровень госпитализаций и смертей значительно повысится.
Согласно последним данным, в США с начала пандемии зарегистрировали 23 923 474 случаев заражения коронавирусом. В результате осложнений скончались 397 532 человека.