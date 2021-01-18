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18 января 2021, 08:08

Страны ЕС и США потребовали немедленного освобождения Алексея Навального

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии назвали задержание Алексея Навального прямо в аэропорту «абсолютно неприемлемым» и потребовали его немедленного освобождения

Страны ЕС и США потребовали немедленного освобождения Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный, которого после прилета из Берлина задержали прямо на паспортном контроле, находится во втором отделе УМВД подмосковных Химок.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади сообщил, что полицейские в нарушение закона отказываются пускать к политику адвокатов. Гимади также сообщил, что возле отдела полиции дежурит съемочная группа телеканала РЕН-ТВ. «Защитникам и семье не могли сообщить где он, а кому захотели — без проблем», - отметил юрист.

Напомним, что самолет авиакомпании «Победа» из Берлина с Алексеем Навальным на борту внепланово совершил посадку в «Шереметьево», а не во «Внуково», где политика ждали его сторонники и журналисты. Затем Навального задержали во время прохождения паспортного контроля. При этом паспорт у него изъяли, а штамп о пересечении границы не поставили.

Представитель ФСИН позже заявил, что задержание оппозиционера связано с «многократными нарушениями испытательного срока» по делу «Ив Роше». Оппозиционер был объявлен в розыск 29 декабря 2020 года – за сутки до окончания его испытательного срока. При этом в ведомстве заявили, что восстановление после сильнейшего отравления не является уважительной причиной для неявки в уголовно-исполнительную комиссию для регистрации.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии назвали задержание Алексея Навального прямо в аэропорту «абсолютно неприемлемым» и потребовали его освобождения.

Советник нового президента США Джо Байдена Джейк Салливан в свою очередь потребовал не только освободить Навального, но и наказать виновных в «возмутительном покушении» на жизнь политика.

«Нападки Кремля на Навального — не просто нарушение прав человека, но и вызов жителям России, которые хотят, чтобы их голос был услышан», - заявил советник Байдена по вопросам нацбезопасности.

Госдепартамент США также осудил задержание Алексея Навального и призвал отпустить его. В ведомстве отметили, что «уверенные в себе политические лидеры не боятся оппонентов, не совершают насилие и не задерживают незаконно людей».

Директор представительства Amnesty International в Москвe Наталья Звягина отметила, что действия властей только подтверждают «необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен государственными агентами, действовавшими по приказу самого высокого уровня».

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