СКР выступил за ужесточение уголовной ответственности физлиц за уклонение от уплаты налогов
Зампред СКР Елена Леоненко в интервью газете «Известия» отметила, что юридическому лицу за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму придется отвечать за это даже через 10 лет после совершения преступления
Следственный комитет России предложил ужесточить уголовную ответственность физических лиц по делам о неуплате налогов.
Зампред СКР Елена Леоненко в интервью газете «Известия» отметила, что юридическому лицу за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму придется отвечать за это даже через 10 лет после совершения преступления. При этом у индивидуальных предпринимателей, «сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года».
В этой связи СКР выступает за уравнение ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Елена Леоненко также посетовала на то, что Федеральная налоговая служба (ФНС) направляет материал следствию, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. В СКР же считают, что налоговики должны предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия преступной схемы.