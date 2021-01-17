Алексея Навального задержали на паспортном контроле по требованию ФСИН
Пограничники не поставили политику штамп в паспорт о пересечении границы. Адвокату оппозиционера Ольге Михайловой, которая летела этим же рейсом, не разрешили пройти вместе со своим подзащитным
Оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» сразу после прилета из Берлина. Силовики увели его с паспортного контроля.
Корреспондент Znak.com сообщает, что пограничники не поставили политику штамп в паспорт о пересечении границы. Адвокату оппозиционера Ольге Михайловой, которая летела этим же рейсом, не разрешили пройти вместе со своим подзащитным.
Супруга политика Юлия Навальная прошла паспортный контроль и вышла из аэропорта.
В Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН) подтвердили задержание Алексея Навального и заявили, что он находится в розыске с 29 декабря 2020 года за многократные нарушения испытательного срока.
«Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — говорится в заявлении ФСИН.
Напомним, что самолет из Берлина авиакомпании «Победа» с Алексеем Навальным на борту совершил посадку не в аэропорту «Внуково», а в «Шереметьево». В авиакомпании смену аэропорта объяснили техническими причинами, но в реальности это может быть связано с тем, что во «Внуково» оппозиционера встречали его сторонники и журналисты.
После посадки Навальный извинился перед пассажирами своего рейса из-за того, что самолет сел в другом аэропорту.