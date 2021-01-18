18 января 2021, 02:23
Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал новое «бомбастичное» расследование о ФСБ
Журналист Bellingcat Христо Грозев, который является одним из авторов расследования о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального, анонсировал новое разоблачение
Журналист Bellingcat Христо Грозев, который является одним из авторов расследования о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального, анонсировал новое разоблачение. Расследование посвящено данным о полетах сотрудников ФСБ России.
Христо Грозев назвал новое раследование «бомбой». «Можно сказать, оно даже более бомбастично, чем отравление Навального. Одно дело, когда они отравляют политиков — политики как-то подписываются под правилами игры в современной России. А не-политики этого не должны делать», — сообщил журналист, слова которого приводит «Дождь».
Новый «бомбастичный» материал Христо Грозев обещал опубликовать в ближайшие дни.