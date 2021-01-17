В аэропорту «Внуково» задержали соратников Алексея Навального, которые приехали его встречать
В московском аэропорту «Внуково», в котором из-за прилета Алексея Навального с утра дежурят сотрудники полиции, задержали соратников оппозиционера Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова. Они приехали встречать политика
В московском аэропорту «Внуково», в котором из-за прилета Алексея Навального с утра дежурят сотрудники полиции, задержали соратников оппозиционера Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова. Они приехали встречать политика.
По данным портала Znak.com, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией и активист Константин Котов сидели в кафе, после чего к оппозиционерам подошли полицейские и попросили пройти с ними.
Брат Алексея Навального Олег успел вовремя отойти, а силовики его не узнали.
Вместе с оппозиционерами во «Внуково» были задержаны корреспондент «Новой газеты» Влад Докшин, помощник Навального Илья Пахомов, менеджер штаба Анастасия Кадетова и юрист ФБК Алексей Молокоедов.
«Медиазона» сообщает в аэропорт прибыли сотрудники ОМОНа, которые вытесняют на улицу людей, собравшихся у рамок на входе в здание.
Напомним, что к аэропорту «Внуково» еще утром прибыли не менее десяти автозаков и полицейских автобусов.
Рейс авиакомпании «Победа» из Берлина с Алексеем Навальным на борту должен был совершить посадку примерно в 19.30, однако сейчас продолжает летать над Московской областью. На сайте «Внуково» сообщается, что прилет рейса из Берлина ожидается в аэропорту «Шереметьево».