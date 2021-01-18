В Израиле несколько человек пожаловались на лицевой паралич после прививки от COVID-19
Минздрав Израиля сообщил об осложнениях после вакцинации от коронавируса у нескольких человек. Ведомство сообщает как минимум о 13 местных жителях, у которых произошел лицевой паралич
Минздрав Израиля сообщил об осложнениях после вакцинации от коронавируса у нескольких человек. Ведомство сообщает как минимум о 13 местных жителях, у которых после прививки вакциной компании Pfizer произошел лицевой паралич.
Издание The Jerusalem Post со ссылкой на врачей сообщает, что подобный побочный эффект от вакцины против COVID-19 встречается даже чаще.
Один из пациентов, у которого случился лицевой паралич, заявил, что теперь сомневается в том, нужно ли ему делать вторую прививку. При этом он призвал своих соотечественников не отказываться от вакцинации.
Сейчас израильские медики разбираются в причинах возникновения лицевого паралича после прививки.
В свою очередь в Минздраве страны рекомендуют делать вторую прививку только тем, у кого уже прошли симптомы лицевого паралича.