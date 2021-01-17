К аэропорту «Внуково» накануне прилета Алексея Навального прибыли автозаки
В международной зоне московского аэропорта Внуково, куда сегодня из Берлина должен прилететь Алексей Навальный, установили ширму, чтобы встречающие не смогли видеть прибывших пассажиров
В международной зоне московского аэропорта Внуково, куда сегодня из Берлина должен прилететь Алексей Навальный, установили ширму, чтобы встречающие не смогли видеть прибывших пассажиров.
Сотрудники воздушной гавани также сообщили, что сегодня в здание будут пускать только тех, у кого есть билет.
Также возле «Внуково» с утра воскресенья стоят автозаки и полицейские автобусы. Фотографии спецтранспорта публикует Телеграм-канал Avtozak Live. Судя по всему, правоохранительные органы готовятся задерживать сторонников оппозиционера, которые приедут его встречать.
«Фонтанка» в свою очередь сообщает, что в связи с прибытием Навального правоохранительные органы двух столиц приведены в состояние повышенной готовности. На рабочих местах находится практически весь личный состав Центров «Э» МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.