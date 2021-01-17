17 января 2021, 16:18
В Черном море затонул сухогруз с российскими моряками на борту
Кораблекрушение произошло в районе провинции Бартын на севере Турции. Губернатор региона Синана Гюнера сообщил, что члены экипажа находятся в шлюпках, их пытаются спасти, однако операция осложняется плохими погодными условиями
В Черном море у берегов Турции, затонул российский сухогруз Arvin с 13 членами экипажа на борту. Все моряки - граждане РФ.
Кораблекрушение произошло в районе провинции Бартын на севере Турции. Губернатор региона Синана Гюнера сообщил, что члены экипажа находятся в шлюпках, их пытаются спасти, однако операция осложняется плохими погодными условиями.
Позже турецкие СМИ со ссылкой на представителей власти сообщили о гибели двух членов экипажа сухогруза.
В пресс-службе Росморречфлота сообщили «Интерфаксу», что на борту было 12 человек, из них двое - российские граждане. Ведомство также сообщает о спасении как минимум пятерых моряков.
Судно Arvin совершало рейс из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.