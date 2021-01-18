18 января 2021, 00:32
В Красноярске сгорел дом депутата, требовавшего проверить деятельность губернатора Усса
В Красноярске сгорел загородный дом депутата Заксобрания региона Ивана Серебрякова, который ранее требовал провести проверку по расследованию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о губернаторе края Александре Уссе
В Красноярске сгорел загородный дом депутата Заксобрания региона Ивана Серебрякова, который ранее требовал провести проверку по расследованию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о губернаторе края Александре Уссе.
Как сообщает KrasNews, дом депутата Ивана Серебрякова располагается в 30 км от Красноярска. Пожар в доме произошел в ночь на 14 января.
Депутат считает, что его дом подожгли умышленно, так как там не было включенных электроприборов, а отапливается он за счет котла в гараже.
Иван Серебряков возглавляет фракцию «Патриоты России» в заксобрании Красноярского края.