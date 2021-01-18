Связанный с Фондом президентских грантов союз боевых искусств получил из бюджета 3 млн рублей
Организации связаны через Сергея Кириенко. Первый замглавы администрации президента возглавляет координационный комитет Фонда президентских грантов и одновременно с этим состоит в президиуме высшего совета РСБИ
Российский союз боевых искусств (РСБИ) получил 3 млн рублей от Фонда президентских грантов на обучение журналистов самообороне.
«Открытые медиа» выяснили, что РСБИ связан с самим Фондом президентских грантов через первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.
Сергей Кириенко возглавляет координационный комитет Фонда президентских грантов и одновременно с этим состоит в президиуме высшего совета РСБИ.
На полученные в виде президентского гранта деньги РСБИ планирует обучить не менее 100 журналистов самообороне. В союзе отметили, что такие навыки пригодятся журналистам в случае «внезапного столкновения с агрессивными действиями граждан».
Деньги потратят на организацию специальных тренировочных групп, а также съемку фильма о самообороне.