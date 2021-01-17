Депутат Госдумы Николай Антошкин скончался от коронавируса
Депутат Госдумы Николай Антошкин скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. О кончине парламентария сообщил «Интерфаксу» глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин
Депутат Госдумы Николай Антошкин скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. О кончине парламентария сообщил «Интерфаксу» глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
Депутат от «Единой России» Николай Антошкин был госпитализирован с COVID-19 в начале января. Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что один из народных избранников находится в реанимации с коронавирусом, но не назвал его имени.
Николай Антошкин стал третьим депутатом Госдумы, скончавшимся от COVID-19. Ранее из-за новой инфекции умерли депутаты от КПРФ Валентин Шурчанов и Ваха Агаев.
Николай Антошкин был военным летчиком, а в 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получив большую дозу облучения. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.