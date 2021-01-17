17 января 2021, 11:53
Российский вирусолог предложил включить вакцинацию в трудовой договор
Специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил включить вакцинацию в трудовой договор. Речь идет о сотрудниках, которые по работе контактируют с большим количеством людей
Специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил включить вакцинацию в трудовой договор. Речь идет о сотрудниках, которые по работе контактируют с большим количеством людей.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» вирусолог заявил, что в трудовые договоры необходимо включать пункт о вакцинации. Такая мера должна касаться, например, преподавателей.
«Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно», — добавил вирусолог.
Напомним, что вакцинация от коронавируса в России началась в декабре 2020 года. Прививка делается бесплатно и на добровольной основе. Первыми вакцинировать начали медицинских работников и учителей.